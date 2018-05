Cristian Benavente habló sobre los clubes peruanos, ¿es hincha de alguno?

Cristian Benavente es actual futbolista del Sporting Charleroi , club en el que ha tenido una gran temporada y ello le sirvió para que fuera convocado a los amistosos de la selección peruana frente a Croacia e Islandia.

Si bien hoy luce su fútbol en Europa, el 'Chaval' ve con buenos ojos vivir en el Perú en un futuro y así poder disputar el torneo local.

"Sí me gustaría jugar en Perú, de hecho me gustaría vivir en Perú. No tengo ningún club en particular, solo sé que me gustaría jugar allí", aseveró en diálogo con Radio Capital.

Sin embargo, dejó en claro que lo único que no le gusta es el tráfico pues eso le “estresa muchísimo” y por eso prefiere irse caminando.

Benavente tiene esperanzas de poder integrar la lista de los 23 jugadores que participarán en el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana .

El volante, de acuerdo a sus palabras, considera que Ricardo Gareca nunca regala nada por lo que si ve su nombre en la lista final sabrá que se lo ganó a base de esfuerzo.

"De Gareca he aprendido que hay que luchar siempre, que en el fútbol siempre hay segundas oportunidades. Hay que ganarse el estar ahí porque el 'profe' no regala nada como siempre ha demostrado, porque el fútbol de élite es así", señaló.

