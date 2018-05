Cristian Benavente sabe lo importante que es Paolo Guerrero para el país y para la selección peruana y es por eso que, en diálogo con el diario As, aseguró que espera participar en el Mundial de Rusia 2018 a su lado.

El 'Chaval' no dudó en señalar que el 'Depredador' es una buena persona. Ambos coincidieron en algunos partidos con la bicolor.

“(…) No sé muy bien el tiempo que tardarán en dar un veredicto. Espero por el bien de la selección que pueda jugar el Mundial. Le conozco personalmente y es muy buena gente. Ojalá podamos ser compañeros en Rusia”, dijo el volante del Sporting Charleroi .

Benavente también habló sobre la posibilidad de integrar la lista de 23 convocados de la bicolor y remarcó que de no estar no lo vería como una decepción.

“En mi mente el grupo está muy hecho, así que no sería una decepción. No es que haya ido siempre y ahora no, que sería diferente. Estar en la lista sería una motivación muy grande para intentar seguir yendo a las siguientes convocatorias. Quiero estar en la Copa América, partidos clasificatorios para el siguiente Mundial”, aseveró.

VIDEO | Todo lo que debes saber sobre Rusia 2018