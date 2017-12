Cristian Benavente: "Voy a generarle un dolor de cabeza a Gareca"

Cristian Benavente , volante del Sporting Charleroi , es consciente de las posibilidades que posee para llegar a Rusia 2018 con la selección peruana .

Su destacado presente en Bélgica lo ubica en la mira del estratega de la selección peruana, Ricardo Gareca . En ese sentido, el popular 'Chaval' pretende seguir con el mismo ritmo competitivo.

"La idea que yo tengo es continuar en mi club con un gran nivel, sentirme importante y ponerle la decisión complicada a Gareca, en base a los méritos que hizo cada futbolista", reconoció Benavente este jueves en Rpp.

"Yo creo que al final eso es positivo para la selección, que haya alternativas. Sería muy bonito ir al Mundial y voy a generarle un dolor de cabeza al profesor", agregó el mediocampista.

Posteriormente, Cristian Benavente aseguró que se siente parte del plantel de la bicolor que logró la ansiada clasificación. "Que no haya estado en los últimos partidos, no me quita de la celebración", sentenció.