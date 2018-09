Cristian Benavente: "Estoy muy contento por estar en esta convocatoria"

Tras volver a ser considerado por Ricardo Gareca, Cristian Benavente se sintió motivado y aseguró que asumirá de la mejor forma los amistosos de la selección ante Chile y Estados Unidos.

"Estoy muy contento por estar en esta convocatoria. Siempre es importante ser llamado por tu selección", señaló el 'Chaval' en conversación con AS de España.

Asimismo, el mediocampista hispano-peruano resaltó que se encuentra un buen momento con el Royal Charleroi Sporting y que su convocatoria es un "plus".

"Ahora me encuentro bien, me siento importante en mi club. Siempre es un plus ser convocado, un punto positivo en este momento de mi carrera. Un plus que me suma y lo afronto muy motivado para hacerlo bien en estos dos partidos amistosos", resaltó Benavente.