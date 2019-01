Coutinho planearía volver a la Premier League y Liverpool no es exactamente su destino

Llego como uno de los fichajes más celebrados de 2018 pero su futuro, un año después, no sería el mejor. Coutinho no descartaría irse del Barcelona y desde Inglaterra, el Manchester United ha mostrado interés en tenerlo.

Según el diario inglés 'Daily Mirror', el ex futbolista del Liverpool planearía cambiar de camiseta si es que su situación no cambia en el elenco azulgrana. Como se sabe, la estrella brasileña ha perdido protagonismo en el once del Ernesto Valverde, quien ya no lo ve como titular indiscutible.

De seguir así, su futuro estaría en la Premier League. El diario inglés señala que los Red Devils tendrían que desembolsar más de 130 millones de dólares, que es lo que le costó al Barcelona tener a Coutinho entre sus filas.

En el Barcelona, Coutinho ha perdido la titularidad frente al francés Ousmane Dembélé.