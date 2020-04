LeBron James es una estrella del baloncesto, pero más allá del deporte, el estadounidense tiene como pasiones al entretenimiento y la educación. Es así que el deportista se encuentra preparando un evento on-line para la graduación de los estudiantes de secundaria de las escuelas de Estados Unidos.

Su fundación la LeBron James Family se asoció con el XQ Institute y la Entertainment Institute Foundation para presentar “Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020”, que se transmitirá a través de las plataformas de televisión y en línea, el próximo 16 de mayo.

La ceremonia contará con LeBron James, All-Star de los Lakers de Los Angeles; la ganadora del premio Nobel, Malala Yousafzai; la estrella de fútbol femenino, Megan Rapinoe, y actuaciones de los cantantes, el rapero puertorriqueño Bad Bunny, los Jonas Brothers, Pharrell Williams y otros.

James, en una entrevista concedida a su fundación, dijo que “han sido meses difíciles para todos nosotros, pero realmente me siento especialmente identificado en la generación senior de 2020”.

Agregó que “el final de la escuela secundaria y la graduación fue uno de los mejores recuerdos de mi vida. Cada estudiante de último año que se gradúa necesita saber cuánto sentimos por ellos y espero que esto pueda ayudar, aunque sea un poco. Esta clase será especial porque saben de manera real cómo perseverar en la lucha”.

La pandemia de coronavirus ha generado que las escuelas de todo el país se encuentren cerradas y con las ceremonias de graduación canceladas, debido a las órdenes de distanciamiento social.

