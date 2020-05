El Inglaterra, aún sigue sin poder erradicar el racismo en el fútbol de sus estadios. Más allá de que el nivel de violencia física ha disminuido drásticamente en los últimos 20 años, las agresiones verbales hacia futbolistas y entrenadores se mantiene en niveles alarmantes al igual que ocurre en otras ligas de Europa, como en la Serie A de Italia. En esta ocasión, un exfutbolista mostró la realidad que sufre.

Ian Wright jugó en la Premier League desde mediados de la década del 80 hasta el año 2000 y vistió las camisetas de grandes equipos, pero en donde dejó huella fue en el Arsenal, en donde estuvo siete temporadas, y en el Crystal Palace, de donde surgió y en el que jugó otras siete temporadas. Aunque hace 20 años que puso punto final a su carrera, sigue recibiendo agravios por las redes sociales y esta semana decidió hacer público algunos de ellos.

“Eres un maldito mono 'ooh ooh aah ahh’. Tienes 65 años si me contagio coronavirus te toseré en la cara y te daré tu sentencia de muerte. Si te veo, te pondré en tu lecho de muerte”, es una de las amenazas que le escribieron a través de Instargram. Pero esta no fue la única.

“Te odio. Odio a tu madre. Odio a tu padre. Odio a tus hermanos y hermanas. Odio a toda tu familia. Tu, maldito negro recolector de algodón”, en referencia al típico trabajo esclavo que realizaban muchos africanos.

El ex delantero inglés se mostró dolido por estos mensajes y aunque reconoce que puede ignorarlos explicó: “Sé que no estoy destinado a mirarlos, pero estos mensajes todavía me golpean tan duro. ¡Esto es un niño!”. Explicó que uno de los mensajes que lo tildaban de mono provenían de un usuario menor de edad llamado Patrick O’Brien y se alarmó porque evidentemente las nuevas generaciones no han aprendido a respetar a los demás.

