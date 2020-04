Emmanuel Adebayor, el fichaje estrella del Olimpia de Paraguay para esta temporada, ha sido duramente criticado en su país por sus polémicas declaraciones en las que confirma su negativa a hacer donaciones en medio de esta pandemia por el coronavirus que se vive a nivel mundial.

Con permiso de su club, Emmanuel Adebayor viajó a su natal Togo para pasar por un proceso de cuarentena. Su país tiene 88 casos confirmadas y seis fallecidos, según cifras de la Johns Hopkins University. Ahora, el delantero es protagonista por unas duras palabras en medio del COVID-19 que le han valido cientos de críticas.

“Para todos los que dicen que no dono, seré muy claro. No donaré mi dinero. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo quiero. Van a haber quienes me criticarán porque no hice una donación en Lomé (capital de Togo)" fue lo que dijo Adebayor por el coronavirus, según declaraciones del diario AS.

Adebayor y su creer en medio del COVID-19

Es más, el internacional con la selección de su país tuvo palabras para los que afirmaron que el fue el paciente cero en el país. “Algunos piensan que yo los he contagiado. Es muy desafortunado. Pueden compararme con Eto’o y Drogba, pero yo no soy como ellos”, añadió.

Hay que tener en cuenta que estos ex jugadores, a diferencia de Emmanuel Adebayor, sí han hecho donaciones a los más necesitados en medio de la coyuntura que se vive por el coronavirus.

Por otra parte, UEFA decidiría en los próximos días cuándo podría volver el fútbol profesional en el Viejo Continente. Una probable fecha de retorno del deporte rey sería inicios del mes de junio y la final de la Champions League mantiene aún su sede fija en el Estadio Olímpico Atatürk de Turquía.

