El capitán de la selección peruana Paolo Guerrero utilizó su cuenta de redes sociales para enviarle un emotivo y cariñoso mensaje a su progenitor en el Día del Padre en estos tiempos difíciles de cuarentena por el coronavirus que ha separado a muchas familias.

“Feliz día a todos los papás del mundo. En especial para el mío. Gracias por tanto papi. Te quiero mucho”, escribió en su historia de Instagram.

Además del mensaje, también publicó una foto inédita de su padre en un restaurante japonés comiendo makis y disfrutando de su compañía.

¿PAOLO SE CASA?

Alondra García Miró brindó una entrevista al programa “En boca de todos”, donde habló sobre sus planes de matrimonio con Paolo Guerrero. La modelo contó que espera casarse en el 2022, y que desea una ceremonia íntima, pero no en cualquier lugar, sino en la misma Catedral de Lima.

“Me pienso casar máximo en el 2022. Me gustaría que fuera en la Catedral de Lima, pero no me he puesto a pensar en los detalles. Lo único que quiero es que sea una boda familiar e íntima”, dijo la protagonista de ‘Te volveré a encontrar’.

Paolo Guerrero y Alondra García Miró viajan juntos por el mundo (Foto: Instagram)

