Fiel a su estilo, Natalia Málaga expresó su molestia con las personas que no cumplen con el aislamiento social y por eso el coronavirus se expande cada vez más en nuestro país.

En un video, la exvoleibolista dejó un mensaje claro y directo para todos los ciudadanos que “se creen los vivos” al salir a la calle y no respetar el mandato del presidente Martín Vizcarra para frenar el COVID-19.

“En el Perú y el mundo somos conscientes de lo que está pasando. Las cosas no son fáciles. En Chincha estoy viendo que no usan mascarillas, que salen a las calles como si hicieran su vida normal, ustedes están muy equivocados. No les daré el consejo de que se pongan mascarillas, que se laven las manos, que no se toquen la boca, que haya limpieza para evitar el contagio, ustedes ya lo saben. Como gente adulta tienen que saber enseñarles a sus hijos porque en la calle se ve de todo: abuelitos, mamás, papás, el chibolos que se creen los vivos y a la larga están pidiendo ayuda al Gobierno”, inició su llamada de atención a los peruanos.

“El Gobierno no te tiene que dar, sino te está diciendo que te protejas y parece que te quieres enfermar y más adelante las consecuencias serán peores porque estarás en un hospital pidiendo auxilio y encima no hay quién te pueda curar debido a que hay demasiada gente y los hospitales están colapsando”, agregó.

SAL Y MUÉRETE

Su reflexión no quedó ahí. Natalia Málaga viendo que se ha hecho todos los esfuerzos para decir a la gente que no salga de sus casas y no entiende, entonces, les dijo que lo haga y luego no se quejen de las consecuencias que trae el coronavirus que va dejando más de 90 mil muertes en el mundo.

“Te das las gran viveza del salir a la calle sin importarte lo que está pasando en nuestro país y le faltas el respeto a las autoridades, quienes exponen sus salud por todos nosotros, pero así es la viveza peruana. Perfecto, no te pongas mascarillas, te quieres enfermar, bien, sal y muérete y después que vayan tus papás y te traten de curar y como no pueden le piden ayuda al Gobierno, pero el señor presidente no hará nada por ti, ya hizo bastante, los ministros las Fuerzas Armadas y los médicos también”, señaló.

“Cuando no hay nada, no sales a comprar y ahora que estamos en emergencia, sales a comprar, no molesten pues. Uno está enclaustrado en su casa cumpliendo las órdenes y las cumple porque somos inteligentes... Sabes quién es el más vivo, el que está dentro de su casa porque el virus lo encuentras en la calle. Sé más consciente, peruano que dices ser”, concluyó.

(Facebook Natalia Málaga)