Cristiano Ronaldo pasa la cuarentena con su familia en su natal Madeira, pero no deja de ser protagonista de noticias de los medios de comunicación de otros países. Recientemente, la prensa italiana aseguró que el delantero de Juventus retornaría a Turín; no obstante, desde Portugal, respondieron que no estaba fijada la fecha de regreso.

En Juventus quieren el visto bueno de sus jugadores que se encuentran en el extranjero para volver a trabajar en las instalaciones deportivas del club. Sin embargo, por la cabeza de Cristiano Ronaldo no pasaría volver pronto, y todo sería por el COVID-19 y Paulo Dybala.

Y es que según el diario catalán Sport, en Italia tienen el convencimiento que “Cristiano ha jugado sucio y filtrado a la prensa el positivo Paulo Dybala (al coronavirus) para no tener que volver”. Palabras mayúsculas respecto a la situación actual de uno de sus compañeros de equipo en la ‘Vecchia Signora’.

Cristiano-Dybala, dilema por el COVID-19

Por su parte Corriere dello Sport afirma que el cinco veces ganador del Balón de Oro le ha solicitado a la ‘Juve’ que le asegure una fecha de retorno de la Serie A para ahí recién confirmar su vuelta a tierras italianas. Considera que hacerlo, sin dicha comunicación de parte de su conjunto en plena pandemia mundial, sería más que en vano.

Cristiano Ronaldo es uno de los extranjeros de Juventus que está fuera de Italia debido al coronavirus.

La Serie A también está en vilo debido a que el ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, apuntó que su país “podría seguirle los pasos a Francia y Países Bajos”. En Rusia también se plantean dar por terminado el certamen de primera división.

