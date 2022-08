La Copa Sudamericana 2022 ya entró en las llaves de los cuartos de final. Los encuentros de ida se disputaron la semana pasada y los compromiso de vuelta iniciará a partir de ese martes. Melgar es el único club peruano que se mantiene en la competición internacional y buscará vencer a Internacional para avanzar a la siguiente fase.

De la misma manera, Atlético Goianiense vs. Nacional, Independiente del Valle vs. Deportivo Táchira y Ceará vs. Sao Paulo completan las siguientes series. Solo cuatro clubes podrán acceder a las semifinales y así, estar más cerca de conquistar el torneo internacional.

HORARIOS y FECHAS DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA

Dos encuentros se disfrutarán el martes, luego un compromiso se jugará el miércoles y el jueves se conocerá al último clasificado a la siguiente ronda de la Copa Sudmaricana.

Martes 9 de agosto

Atlético Goianiense vs. Nacional

Hora: 5:15 p. m.

Independiente de Valle vs. Deportivo Táchira

Hora: 7:30 p.m.

Miércoles 10 de agosto

Ceará vs. Sao Paulo

Hora: 5:15 p.m.

Jueves, 11 de agosto

Internacional vs. Melgar

Hora: 5:15 p.m.

*Hora peruana

CANALES PARA VER LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA

Perú: DIRECTV y Star Plus.

Colombia: DIRECTV y Star Plus.

Ecuador: DIRECTV y Star Plus.

Argentina: DIRECTV y Star Plus.

Uruguay: DIRECTV y Star Plus.

Chile: DIRECTV y Star Plus.

¿CÓMO LLEGAN LOS EQUIPOS?

Nacional perdió 0-1 ante Atlético Goianiense en condición de local y buscará la hazaña en Brasil con el liderazgo de Luis Suárez. Por su parte, Independiente de Valle llega con ventaja tras vencer (1-0) de visita a Deportivo Táchira y buscará la clasificación en casa.

De su lado, Sao Paulo derrotó (1-0) en casa a Ceará, mientras que Melgar empató sin goles ante Internacional en el Estadio Monumental de la UNSA.

¿DÓNDE SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL?