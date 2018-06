Los emparejamientos de la segunda fase de la Copa Sudamericana quedaron definidos este lunes, tras el sorteo efectuado por la Conmebol .

La próxima etapa del certamen continental empezará a disputarse el próximo 17 de julio y reunirá a 22 equipos provenientes de la eliminatoria previa, que se suman a los diez representantes que abandonaron la Libertadores.

Sport Huancayo , único representante peruano con vida en la competición continental, enfrentará a Caracas bajo la dirección de Marcelo Grioni.

Cabe resaltar que Defensor Sporting, Bolívar, Peñarol, Santa Fe, Vasco da Gama, Nacional, Millonarios y Junior acabaron terceros de sus respectivos grupos de la Libertadores y recalaron en la Sudamericana.

A continuación, revisa los próximos duelos de la Sudamericana :

General Díaz (PAR) vs. Millonarios (COL)

Nacional (PAR) vs. Botafogo (BRA)

Sol de América (PAR) vs. Nacional (URU)

Sao Paulo (BRA) vs. Colón (ARG)

Boston River (URU) vs. Banfield (ARG)

Fluminense (BRA) vs. Defensor Sporting (URU)

Atlético Panaerense (BRA) vs. Peñarol (URU)

Deportivo Cali (COL) vs. Bolívar (BOL)

Liga de Quito (ECU) vs. Vasco de Gama (BRA)

Caracas (VEN) vs. Sport Huancayo (PER)

Deportivo Cuenca (ECU) vs. Jorge Wilstermann (BOL)

Defensa y Justicia (ARG) vs. El Nacional (ECU)

Lanús (ARG) vs. Junior de Barranquilla (COL)

San Lorenzo (ARG) vs. Deportes Temuco (CHI)

Bahía (BRA) vs. Atlético Cerro (URU)

Rampla Juniors (URU) vs. Independiente Santa Fe (COL)