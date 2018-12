¡Representación nacional! La final de ida de la Copa Sudamericana 2018 entre Junior de Barranquilla y Atlético Paranaense tendrá como juez principal a un árbitro peruano.

La Conmebol decidió que Diego Haro sea el encargado de poner orden en la primera final a disputarse en Colombia. Con él, también estarán dos jueces de línea peruanos, más seis integrantes que conforman la terna arbitral.



Los que acompañarán a Haro son Jonny Bossio y Víctor Ráez (líneas peruanos), Carlos Orbe (cuarto hombre ecuatoriano), Gery Vargas (principal del VAR boliviano), Alexis Herrera (asistente del VAR venezolano) y Carlos Atroza (asistente del VAR chileno), Darío Ubríaco (observador del VAR uruguayo) y Pablo Silva (asesor internacional argentino).

La final de Sudamericana se jugará el miércoles 5 de diciembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla a las 7:45 de la noche (hora peruana).



Según Radio Ovación, Diego Haro suma -con la final- cinco partidos pitando en esta edición de 'la segunda mitad de la gloria', En el transcurso del torneo, fue el colegiado del Rampla Juniors vs. Independiente Santa Fe, Deportivo Cali vs. LDU, Colón vs. Junior y Atlético Paranaense vs. Bahía.

Diego Haro formará parte del grupo arbitral de la final de la Copa Sudamericana 2018. (Foto: USI)

