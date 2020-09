Melgar goleó 4-0 al Atlético Junior esta noche, pero el resultado no le alcanzó para pasar a la segunda fase de la Copa Sudamericana 2015, debido a la derrota por 5-0 sufrida en el primer partido de la semana pasada.

El equipo de Barranquilla, que deja muchas dudas por su rendimiento de este martes ante el Melgar, recibió un doblete del argentino Bernardo Cuesta a los 4 y 45 minutos, Minzum Quina anotó el tercero a los 74' de tiro libre y Jonathan Acasiete anotó el cuarto a los 82'.

El portero uruguayo Sebastián Viera se exigió en el primer tiempo y salvó al menos dos disparos del ataque de Melgar. Quina ingresó en lugar de Mario Palomino, antes del fin del primer tiempo, y oxigenó la delantera de Melgar, pero el segundo gol tardó en llegar.

En el minuto 74 un tiro libre cobrado por Quina fue el tercero para la casa. Acasiete marcó el cuarto a los 82' y los hinchas locales comenzaron a soñar con el empate que nunca llegó.

Atlético Junior se enfrentará al vencedor de la serie entre el Carabobo venezolano y el Tolima colombiano, que se definirá este miércoles y cuya ida quedó 0-0.

