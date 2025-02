Copa Libertadores: Deportes Iquique será el siguiente rival de Alianza Lima

El equipo aún no aterriza de vuelta en Lima, y los hinchas todavía no se recuperan por completo de las celebraciones, pero el comando técnico de Néstor Gorosito seguramente ya debe de haber comenzado a pensar en Deportes Iquique. Dirigir a Alianza Lima no da descanso.

El cuadro chileno será el próximo rival de los 'íntimos' en la Copa Libertadores. Se verán las caras en la Fase 3, última instancia previa a los grupos. Quien se imponga continuará gozando de la máxima fiesta continental -además de los millones de dólares que implica avanzar a la etapa regular del torneo-, mientras que, quien pierda, tendrá la oportunidad de buscar suerte en la Copa Sudamericana (tremendo 'golazo' para Alianza clasificar a esta fase).

¿Ahora, conoce usted a Deportes Iquique? Para el futbolero peruano de a pie, los grandes clubes chilenos son Colo-Colo, la 'U' de Chile, y, por ahí, quizas la Universidad Católica. Sin embargo, el auténtico fanático que, luego de ascender en 2023, los iquiqueños culminaron en tercera posición la liga chilena el año pasado. Tenga en cuenta, entonces, que el próximo contrincante de los blanquiazules clasificó a la Libertadores como 'Chile 3', mientras que Alianza Lima, ojo, terminó el 2024 siendo clasificado como 'Perú 4'.

Los celestes, al igual que los 'Íntimos', sufrieron para llegar a donde están. En la Fase 2 se midieron con Independiente Santa Fe, multicampeón del fútbol colombiano y alguna vez ganador de la Copa Sudamericana. El humilde equipo chileno, no obstante, le compitió de igual a igual. Ganó 2-1 de local, y, si bien cayeron en el gigante Campín de Bogotá en la vuelta, lograron llevar la definición de la llave a la tanda de penales. Al igual que Alianza Lima, se impuso su fortaleza mental a pesar de jugar con todo un estadio en contra.

En papel, Deportes Iquique es un rival más 'accesible' que Boca Juniors, aunque ello no debe, definitivamente, nublarle el juicio a nadie en La Victoria. Justamente, parte del éxito en Argentina se debe a que, en el fondo, los 'xeneizes' subestimaron a los peruanos. La ida de esta llave, duelo que deberá ser afrontado con la misma seriedad y respeto que se ha venido mostrando en lo que va de la Libertadores, será el próximo miércoles 5 de marzo. El lugar, el Estadio Tierra de Campeones, lo que quiere decir que, para alegría del hincha 'blanquiazul', Alianza Lima tendrá la oportunidad de cerrar la serie en Matute.

