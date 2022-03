Comienza un nuevo camino a la gloria. La Conmebol anunció que el viernes 25 de marzo a partir de las 10:00 a. m. (hora peruana) iniciará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Así confirmó el ente rector del fútbol sudamericano a través de sus redes sociales.

El torneo internacional solo espera a cuatro cupos que completará a los 32 equipos participantes. Los restantes saldrán de las llaves: Fluminense vs. Olimpia, Estudiantes vs. Everton, The Strongest vs. Universidad Católica de Ecuador y Barcelona SC vs. América Mineiro.

Asimismo, los clubes peruanos que competirán en esta oportunidad serán Alianza Lima y Sporting Cristal como campeón y subcampeón, respectivamente, de la Liga 1. Ambos lucharán para que nuevamente un escuadra nacional clasifique a los octavos de final, pues el último elenco que logró esta hazaña fue Real Garcilaso (Cusco FC) en 2013.

Por su parte, la equipo blanquiazul un objetivo pendiente. Los ‘Íntimos’ esperan volver a ganar un partido en la Copa Libertadores ya que no lo hacen desde la edición 2012 cuando derrotó por 1-0 a Nacional de Uruguay en Lima.

En otra lado, la reciente participación de Sporting Cristal en el torneo fue el año pasado. El elenco celeste, que compartió grupo con Racing, Sao Paulo y Rentistas, terminó en el tercer lugar con 4 puntos. Dicho puesto le permitió jugar la Copa Sudamericana 2021.

¿Cuáles son los otros equipos restantes?

Aparte de los equipos peruanos y de los cuatro restantes que saldrán de las llaves, los clubes que participarán son Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Nacional, Peñarol, Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Cerro Porteño, Libertad, Independiente del Valle, Universidad Católica (Chile), Emelec, Corinthias, Colo Colo, Vélez Sarsfield, Deportivo Cali, Bragantino, Deportivo Táchira, Deportes Tolima, Cólon, Carcas, Always Ready, Talleres, Independiente y Fortaleza.