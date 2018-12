Copa Libertadores 2019: la lista de partidos que serán transmitidos vía Facebook

Además de la final única en un estadio predeterminado, que Facebook sea una de las plataformas que transmitirán algunos partidos de la Copa Libertadores ha sido uno de los sustanciales cambios anunciados por la Conmebol para la próxima edición.

Hace algunos días se realizó el sorteo de las fases previas y se definió cómo quedaron los grupos de la Copa Libertadores, además del fixture. Y en los últimos días, se conoció qué partidos podrán ser vistos vía Facebook.

"Como resultado de un proceso de licitación abierto y competitivo, con la participación de una pluralidad de oferentes y la evaluación técnica de las ofertas recibidas, el Consejo de la Conmebol aprobó la adjudicación de los derechos", especificó la Conmebol a través de un comunicado.

Facebook tendra la exclusividad de transmitir los encuentros de la jornada del jueves de Copa Libertadores. Asimismo, la red social podría emitir un choque del martes o miércoles. De los peruanos Alianza Lima y Sporting Cristal se podrá ver un duelo.

Lista de partidos de la Copa Libertadores que se podrán ver por Facebook

07/03: Huracán vs. Cruzeiro

07/03: LDU Quito vs. Peñarol

07/03: Deportivo Lara vs. Emelec

14/03: Emelec vs. Huracán

14/03: Peñarol vs. San José

14/03: Alt. Paranaense vs. J. Wilstermann

28/03: Ganador G3 vs. Rosario Central

28/03: Universidad Católica vs. Gremio

28/03: Sporting Cristal vs. Olimpia

11/04: River Plate vs. Alianza Lima

11/04: Flamengo vs. San José

11/04: Emelec vs. Deportivo Lara

25/04: Junior vs. San Lorenzo

25/04: Zamora vs. Cerro Porteño

25/04: G2 vs. Palmeiras

09/05: Godoy Cruz vs. Universidad de Concepción

09/05: Boca vs. Atlético Paranaense