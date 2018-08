River Plate ganó el duelo fratricida con Racing, Cruzeiro hizo lo propio con Flamengo, y Colo Colo se sacó una pesada losa de 21 años de encima ante Corinthians, para clasificar también a los cuartos de final de la Copa Libertadores el reciente miércoles

En el estadio Monumental de Buenos Aires, River demostró ser mejor representante argentino que Racing, al que derrotó por 3-0 en la vuelta de los octavos de final, decantando la eliminatoria tras el empate sin goles de la ida.

Flamengo sí logró vencer al también brasileño Cruzeiro a domicilio por 1-0, pero la 'Raposa' terminó sacando provecho al 2-0 logrado en el Maracaná.

El chileno Colo Colo fue otro que también perdió, 2-1 ante Corinthians, aunque fue el 'Timao' el que acabó igualmente por sucumbir por valor doble de los goles a domicilio, que se añadieron a su derrota 1-0 en Santiago, y se convirtió en el tercer equipo brasileño eliminado en octavos, junto al Flamengo y el Santos.

Y este jueves, Boca Juniors y Palmeiras se sumaron a la lista. Los 'XeneizeS' derrotaron 4-2 a Libertad en Asunción, mientras que el 'Verdao' perdió contra Cerro Porteño, pero le alcanzó para meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores 2018.

Con información de AFP

Los partidos de cuartos de final de la Copa Libertadores se jugarán entre el 18 de septiembre y el 4 de octubre.

Llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores 2018

River Plate vs. Independiente

Gremio vs. Atlético Tucumán

Palmeiras vs. Colo Colo

Cruzeiro vs. Boca Juniors