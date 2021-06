Una nueva edición de la Copa América iniciará este domingo 13 de junio y las 10 selecciones que conforman a la Conmebol buscarán levantar el ansiado trofeo, que aún le pertenece a Brasil, y que en medio de esta crisis sanitaria intentará retenerlo en su país.

Sin embargo, no solo se juega el galardón más grande de América, sino también hay un premio económico más ‘jugoso’ ahora que se decidió aumentar el monto para el campeón.

Según la Conmebol, la selección que consiga el campeonato se llevará a casa US$ 10 millones; es decir US$ 2.5 millones más de lo que ganó Brasil en 2019.

A este monto se suma los US$ 4 millones que recibe cada equipo por participar, lo cual se usa para cubrir gastos de preparación y logística.

En cuanto a los finalistas, el subcampeón se llevará US$ 5 millones, el tercer puesto obtendrá US$ 4 millones y al cuarto lugar le entregarán US$ 3 millones.

De esta manera, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia ya tienen una motivación extra para llevar un fútbol de mejor nivel.

Como se recuerda, la Copa América 2021 iba a tener como sedes Argentina y Colombia, pero por problemas sociales llevaron a la Conmebol cambiar de lugar, eligiendo a Brasil como organizador.

Ante ello, distintos futbolistas y autoridades de gobierno internacionales se mostraron disconforme por ser el país con mayor índice de contagio y muerte por coronavirus.

Fixture

La Copa América 2021 se dividirá en dos grupos. El A está conformado por Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay. Mientras que el B lo integran Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.

El calendario contempla 28 partidos en los siguientes estadios: Maracaná y Nilton Santos (Río de Janeiro), Mané Garrincha (Brasilia), Olímpico (Goiana) y Arena Pantanal (Cuiabá).

Las cuatro mejores selecciones de cada grupo avanzarán a la etapa final, integrada por los encuentros de cuartos de final, semifinal y final. El formato implica el desarrollo de dos partidos más con relación al formato anterior.

El partido inaugural se disputará en Brasilia, entre las selecciones de Brasil y Venezuela.

