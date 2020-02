Conor McGregor está nuevamente en el ojo de la tormenta. El legendario luchador de UFC es protagonista de un video íntimo viral junto a una mujer que no es su esposa Dee Devlin, quien celebró con él sobre el cuadrilátero en su reciente victoria ante Cerrone. La grabación, que dura a penas 20 segundos, se ha difundido en redes sociales.

El video muestra a una joven no identificada filmando el interior de lo que parece ser un cuarto de hotel. Mientras graba, la muchacha canta a viva voz la canción ‘Girls Have Fun’ de Tyga, DJ Sneake, Rich The Kid y G-Eazy.

Posteriormente, la chica enfoca a un McGregor profundamente dormido en la cama de la alcoba. Finalmente, la joven vuelve a filmarse a ella haciendo un gesto con la mano y su lengua.

Hasta el momento, el peleador no se ha pronunciado por la difusión del video.

McGregor y Devlin tienen una relación de más de diez años. Ambos son padres de los pequeños Conor Jack y Croia. De acuerdo a lo que han contado a diversos medios anteriormente, los dos se conocieron en un club nocturno en Irlanda mucho antes de que The Notorious alcanzara la fama.