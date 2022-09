Floyd Mayweather se retiró del boxeo profesional en 2017 tras vencer a Conor McGregor. Desde ese momento, ‘Money’, que logró un récord de 50 victorias y 0 derrotas, participó de peleas de exhibición y, en tal sentido, señaló que una de esas luchas sería ante ‘Notorious’.

Durante una entrevista con Daily Mail, el estadounidense mencionó que la revancha ante el deportista irlandés tendría como fecha el siguiente año. “Quiero salir este fin de semana y divertirme (contra Mikuru Asakura). Luego tengo otra exhibición en Dubái en noviembre y luego contra Conor McGregor en 2023. No sabemos si va a ser una exhibición o una pelea real. Pero ha habido conversaciones de ambos”, mencionó.

“Preferiría una exhibición, no me gustan las peleas en las que voy a recibir un castigo real. Entonces, muchachos como Conor McGregor y muchachos que realmente no golpean fuerte, como youtubers o de UFC, realmente no me importa chocar con ese tipo de individuos, pero nada me pondrá en una posición en la que me voy a hacer daño”, añadió.

Sin embargo, luego de algunas horas de dichas declaraciones, Conor McGregor salió a desmentirlas. “No estoy interesado”, escribió el luchador, mediante su cuenta oficial de Instagram, ante las preguntas de sus aficionados.

Conor McGregor no desea una nueva lucha ante Mayweather.

Es importante mencionar que, en 2017, Conor McGregor dejó por un momento el octógono de la UFC para subirse a un cuadrilátero y enfrentar a Floyd Mayweather en el T-Mobile Arena de Las Vegas. ‘Money’ salió victorioso por nocaut técnico en el décimo asalto.