Poco más de dos meses después, la actividad se reiniciará en la Copa Libertadores , con los partidos de octavos de final. En la semana que viene habrá siete enfrentamientos. El único encuentro de ida que no se jugará en estos días será el choque entre Independiente y Santos.

El elenco argentino deberá disputar, este miércoles, el choque por la Suruga Bank, ante el Cerezo Osaka, por lo que su vuelta a la Copa Libertadores 2018 deberá esperar hasta el 21 de agosto. El duelo que abrirá las llaves de octavos será el que protagonicen Estudiantes de La Plata y Gremio, vigente campeón.

Un día después, Boca Juniors se presentará en La Bombonera para recibir al paraguayo Libertad. En Chile, Colo Colo tendrá un duro desafío cuando reciba a Corinthians. En el Maracaná, Flamengo y Cruzeiro empezarán a jugarse el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores 2018.

Para cerrar la semana, el jueves, tendremos los siguientes cotejos:

Racing Club vs. River Plate, Atlético Tucumán vs. Atlético Nacional y Cerro Porteño vs. Palmeiras. Los choques de vuelta de los octavos de la Copa Libertadores se jugarán del 28 al 30 de agosto.