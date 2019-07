Conoce a Eve, la hija de Steve Jobs que competirá en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Es una talentosa deportista y competirá una vez más por su país. Eve Jobs, hija del recordado Steve Jobs, forma parte del equipo ecuestre de los Estados Unidos que competirá en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La joven de 21 años es la menor de los hijos del cofundador de Apple. Ella visitará por primera vez el Perú junto a la delegación de su país para competir en el evento deportivo.



Se sabe que el próximo martes 6 de agosto participará en la prueba de saltos con caballos, que se realizará en la Escuela de Equitación del Ejército, en La Molina.

"La principal razón por la que hago este deporte es que me encantan mis caballos. Desde que era pequeña, estaba encaprichada con estos animales y siempre quise estar cerca de ellos. Eso se ha desarrollado cada vez más. Con las oportunidades que se me han presentado para competir, no podría ser más feliz y afortunada", dijo Eve declaró en una oportunidad a la agencia EFE.



En su cuenta de Instagram, la joven presume su amor por los caballos y lo aficionada que es a la equitación. A través de esta red social publica varias fotografías donde se le ve practicando con disciplina este deporte, que le ha permitido varias veces representar a su Nación.

Eve fue fruto del matrimonio de Steve Jobs con Laurence Powell. La joven no tiene ninguna foto con él en sus rede sociales porque el visionario de Apple mantuvo una relación cordial pero distante con sus hijas. En total, el genio visionario tuvo tuvo cuatro hijos: Lisa, Erin, Eve y Reed.