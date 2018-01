Practicar crossfit no es una moda. Las modas pasan. Sin embargo, el Crossfit ha llegado para quedarse. Esta técnica, nacida en 2001 de la mano de Greg Glasman —quien la empleaba para preparar policías— se extendió a más áreas y sirvió para preparar bomberos y militares. La razón es sencilla: el crossfit es un programa de acondicionamiento diseñado para mejorar la condición física en su sentido más amplio. Es un entrenamiento altamente variado ya que combina ejercicios y filosofías de gimnasia, levantamiento olímpico, resistencia cardio vascular. Se trabaja a altas intensidades para obtener un estado físico fitness completo y, por tanto, estar preparado para cualquier reto.

En los últimos años, el crossfit ha acaparado la atención de muchas personas en el mundo. Pero, sobre todo, ha convertido en estrellas a quienes lo practican: gran parte son mujeres que rompieron estereotipos y la creencia de que no pueden cargar pesos descomunales. A continuación presentamos una lista de las cinco ‘crossfiter’ más influyentes de las redes sociales que, gracias a sus rutina de entrenamiento y a sus tips de nutrición saludable, se han convertido en gurús de miles en el mundo.

BROOKE ENCE

Antes de ser atleta y entrenadora, antes de sorprender con sus marcas en los Crossfit Games, las competencias anuales de esta disciplina, Brooke Ennce estudió danza moderna en la Universidad de Utah, Estados Unidos, donde nació. Gracias a su influencia en Instagram, en 2015 lanzó su propia marca de zapatos, NOBULL Trainers, e incursionó en el cine con Wonder Woman (2017) y Justice League (2017). En sus redes, se define como “una campesina de Santa Cruz, California”, que vive con su esposo Marston T. Sawyers “y un bebé de pieles llamado Riggs”. Más allá de sus entrenamientos, que incluyen pesas de hasta 130 kilos, Brooke Ence lleva un mensaje poderoso de superación: “Mi objetivo —ha dicho— es motivarte a ser siempre valiente y diferente. Los leones nunca pierden el sueño por las opiniones de las ovejas".





BROOKE WELLS

Brooke Wells es una estudiante de Negocios de la Universidad de Missouri, Tiene 22 años y le gusta el fútbol, salir con sus amigas y estudiar temprano para tener más tiempo de diversión. Wells es, también, una de los mejores atletas del mundo. Puede realizar un peso muerto de 425 libras, limpiar 270 y ponerse en cuclillas más de 350. Y sigue mejorando. Esta atleta compitió en los CrossFit Games en tres ocasiones. Entrena tres veces al día, durante más de cinco horas, y toma un día completo de descanso los domingos. "Quiero inspirar a las chicas a ser tan fuertes como puedan y a ser la mejor versión de ellas mismas", dice Wells.

SARA SIGMUNDSDOTTIR

Sara Sigmundsdottir compitió en los Crossfit Grames en dos oportunidades y terminó en el podio en ambas ocasiones. Originaria de Islandia, se hizo un nombre después de obtener el tercer puesto mundial en el Campeonato de 2015, superando a varios atletas de los Juegos anteriores. En su aparición en los Juegos de ese año, Sigmundsdottir continuó conmocionando y asombrando, casi ganando el título, pero renunciando en el evento final para terminar tercero. Aunque los fanáticos pueden haberse preguntado si el liderato fue un golpe de suerte, ella demostró lo contrario con una actuación casi idéntica en 2016, quedando en el cuarto puesto. Conocida por su personalidad optimista y su amor por la pizza, Sigmundsdottir es entrenadora en Crossfit Sudurnes en Reykjanesbaer, Islandia.

ELIZABETH AKINWALE



"Tengo 35 años, soy madre soltera. He tenido varias cirugías de rodilla. No encajo en el molde. Esa fue mi mayor motivación”, ha contado

Elizabeth Akinwale. Tres veces ganadora de los Crossfit Games, Akinwale decidió dedicarse a motivar a otras personas como entrenadora debido a las lesiones persistentes en los hombros, la espalda y las rodillas. Pero gracias a un ajuste en su entrenamiento, encontró un segundo viento y regresó a Carson, California, por cuarto año consecutivo. Terminó en segundo lugar en la región en su ciudad natal de Chicago. Para ella, todos los mensajes de sus seguidores son especiales. Van desde una madre soltera que no creía poder alcanzar sus metas físicas porque no tenía tiempo, hasta mujeres que están emocionadas de verla competir nuevamente. Ella ha advertido una cosa: “No es por presumir, pero tengo ascendencia keniana”.



TAMMI ROBINSON

Tamarind Robinson ha logrado mucho en su vida. La joven de 20 años, originaria de Queensland, Australia, ha representado a su estado en atletismo y rugby. Ahora, después de menos de un año de crossfit, es una de las mejores en Australia. Tamarind, a quien llaman Tammi de cariño, cuenta que su primera introducción a crossfit fue la combinación clásica de propulsores y pull-ups. "No pude levantar la barbilla. Duele, mucho, pero la vida es desafío”, dice.