¡LO NINGUNEÓ! Mendoza manda al 'Loco' Vargas al Mundialito de El Porvenir | VIDEO

Tras el cachetadón de Juan Manuel Vargas a Andrés Mendoza en el último partido de la Copa de Leyendas, este último, afirmó que, si alguien quiere pelear, "que se vaya a jugar al Mundialito de El Porvenir".

El incidente ocurrió cuando el ‘Cóndor’, que tenía el balón, levantó los brazos para protegerse y acabó impactando en el rostro del 'Loco'. El exjugador de Universitario tomó esto como una agresión y, en un arranque de ira, respondió con una bofetada.

Cuatro días después de ese choque, Andrés Mendoza rompió su silencio y explicó los detalles de lo sucedido en su programa 'Tinbet'. Según el exdelantero de Sporting Cristal, la jugada fue completamente accidental.

El exMarsella confesó que "me sorprendió totalmente (esa reacción)" y que, a pesar de todo, consideraba al exFiorentina como un compañero de largo tiempo tras compartir vestuario en la Selección Peruana por años.

Mendoza también explicó su postura ante quienes cuestionaron su falta de reacción frente al ataque. En sus declaraciones, destacó que no es una persona agresiva y que su objetivo en la Copa de las Leyendas era jugar fútbol, no pelear.

"Lo que él hizo está mal porque nosotros vamos a jugar, no a pelear. Si quiere pelear, que se vaya al ‘Mundialito’ de El Porvenir. Nosotros vamos a hacer deporte. Hay mucha gente, muchos niños, y siempre debemos cuidar nuestra imagen", señaló.

Finalmente, el 'Cóndor' reafirmó su profesionalismo y subrayó que no tenía intención de responder con violencia: "Soy una persona profesional y no me voy a poner a ese nivel (del 'Loco')", finalizó.

