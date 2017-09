Comentarista de Fox Sports: "Ganémosle a Perú porque tenemos que ir al Mundial” [VIDEO]

El próximo duelo entre Argentina y la selección peruana por las Eliminatorias será a muerte. Tanto la prensa ‘gaucha’ como la nacional son conscientes de eso pues ambas selecciones se juegan un cupo al mundial de Rusia 2018.

Con el último empate de la ‘albiceleste’ frente a Venezuela, los dirigidos por Jorge Sampaoli urgen de una victoria que pueda avivar la llama de su ilusión; sin embargo en la jornada 17 se medirá ante un combinado ‘bicolor’ con una juventud que goza de calidad futbolística. Nada fácil.

“Te voy a ser sincero, no me importa si tiran un ‘caño’, todo con el cuchillo en la boca, porque este sí es el partido y la van a pasar mal. Este sí lo es, este es y basta. Ahora sí tienen 90 minutos, muchachos, para meterle ‘chuchillo’”, fueron las palabras de Óscar Ruggeri, ex futbolista de Argentina y actual comentarista de Fox Sports en el programa 90 Minutos.

“A mí no me vengan con que yo quiero salir con Romero y que se la tire al central. El central se la da allá. No. ¿Viste como salimos jugando? 50 toques. Dejen de romper los huevos con los 50 toques. Basta de 70, 80, 100 toques. En dos toques podemos hacer un gol, y hagamos el gol. Ganémosle a Perú porque tenemos que ir al Mundial”, sentenció dejando en evidencia su molestia porque la ‘albiceleste’ perdió dos puntos vitales como local en el choque con Venezuela.

Luego de pronunciarse con su particular estilo. Sus compañeros de debate solo atinaron a aplaudir sus palabras pues consideraron que dieron en el clavo.

Argentina y la selección peruana chocarán el próximo cinco de octubre en tierras ‘gauchas’. Si bien aún no se define el campo de juego es fijo que el choque entre ambas escuadras será determinante en sus aspiraciones de llegar a Rusia 2018. Solo queda esperar.