Colombia vs. Ucrania EN VIVO por el Mundial Sub 20 vía DirecTV Sports

Colombia vs. Ucrania EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Colombia vs. Ucrania este lunes 07 de junio, por los cuartos de final del Mundial Sub 20 Polonia 2019, en el estadio Miejski Widzewa Lódź, desde las 8:30 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este duelo será transmitido por la señal de DirecTV Sports en Sudamérica. En México y Centroamérica por TDN. En Estados Unidos vía Fox Sports 2 y Univisión Deportes. Streaming internacional por Fanatiz USA y DailyMotion.



Las selecciones de Colombia y Ucrania se ven las caras este viernes por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Colombia vs. Ucrania - horarios en el mundo



08:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

09:30 horas en Venezuela, Bolivia

10:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

15:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Colombia, una de las dos cartas sudamericanas que sobreviven en la cita en Polonia (la otra es Ecuador), intentará mostrar su mejor versión para colarse entre los cuatro mejores del mundo en la categoría.

Luego de eliminar a Nueva Zelanda en tanda de penales (5-4), tras terminar 1-1 en 120 minutos, la escuadra que dirige Arturo Reyes ahora luchará contra una Ucrania que ha mostrado solidez en su defensa.

En realidad, ambas selecciones se han mostrado bien paradas atrás, recibiendo solo dos goles en fase de grupos, aunque Colombia suma una derrota (2-0 frente a Senegal), contra ninguna de Ucrania.

La selección europea, que entrena Oleksandr Petrakov, se metió a cuartos de final gracias a su goleada sobre Panamá (4-1), gracias a un doblete de Danylo Sikan.