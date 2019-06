Colombia vs. Chile: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el choque por la Copa América 2019?

Colombia y Chile protagonizarán un vibrante encuentro este viernes 28 de junio en el Arena Corinthians por los cuartos de final de la Copa América 2019. El emocionante compromiso arrancará a las 18:00 horas en Perú con transmisión vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

La escuadra ‘cafetera’ llega a este duelo tras haber ganado por la mínima diferencia a Paraguay en la última fecha del Grupo B, resultado que le permitió liderar su zona con puntaje perfecto (nueve unidades), por lo que ahora, ante ‘La Roja’ buscará mantener su invicto en el certamen y acceder a las semifinales.

Dicho partido será una oportunidad especial para Colombia, dado que posee una estadística en contra frente a Chile. Y es que en los únicos tres enfrentamientos de eliminación directa que tuvo con la selección sureña en Copa América, ‘La Tricolor’ acabó perdiendo todos.

"Es un partido muy difícil, sabemos la responsabilidad y todos sabemos de la importancia de un partido como estos, pero hay que salir a disfrutar", señaló el DT del conjunto ‘cafetero’, Carlos Queiroz, según apunta la agencia AFP.

El entrenador portugués no dudó en pintar a sus próximos rivales como favoritos, aunque advirtió que no les dejarán un camino fácil.

Colombia venció 1-0 a Paraguay en la tercera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP)

“Los campeones son Chile, nosotros llegamos para crecer o aprender con ellos. (…) Ellos tienen que defender el título", aseveró.

Precisamente, ‘La Roja’ disputará este compromiso tras quedar en el segundo lugar del Grupo C con seis puntos, producto de dos victorias (frente a Japón y Ecuador) y una derrota ante Uruguay en la última fecha.

"Todos los partidos han sido importantes en su momento por lo que significa cada uno y este (ante Colombia) sin duda es el más importante que vamos a jugar, es un rival que viene muy bien. Nosotros tenemos la ilusión de seguir avanzando y de defender el título", manifestó el extremo José Pedro Fuenzalida, de acuerdo a la citada fuente.

Con el plantel en pleno, Reinaldo Rueda, entrenador de Chile, tendrá un duelo ante la selección de su país que le podría servir para calmar los ánimos de sectores de la prensa y la afición que piden su cabeza tras los grises desempeños en los juegos preparatorios. Aunque la dirigencia lo ha ratificado.

"Sabemos que (‘La Tricolor’) tiene un gran potencial, que ha adquirido una gran dimensión en este momento, en lo que es tanto en la colectividad como el rendimiento individual de algunos hombres importantes, (pero) estamos dispuestos a hacer un gran juego frente a Colombia", dijo el DT de la selección sureña este viernes en rueda de prensa.



Chile cayó 1-0 frente a Uruguay en la tercera fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP)

Para tener en cuenta en el Colombia vs. Chile

La selección que gane en el Colombia vs. Chile chocará en semifinales de la Copa América 2019 con el vencedor del Perú vs. Uruguay, que jugarán el sábado en Salvador.

Colombia vs. Chile: alineaciones posibles

Colombia : David Ospina, Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo, Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Roger Martínez, Duván Zapata y James Rodríguez.

DT: Carlos Queiroz.

Chile: Gabriel Arias, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 18:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 18:00 horas (en Ciudad de México) vía TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 20:00 horas vía TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 20:00 horas (en Brasilia) vía SporTV y SporTV Play

Colombia: 18:00 horas vía Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 19:00 horas (en Santiago) vía TVN, Canal 13, CDF HD, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 18:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 20:00 horas vía vera+, TCC, NS Eventos 1, NS Eventos HD, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 19:00 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 19:00 horas vía Venevision, TVes, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 19:00 horas vía Tigo Sports y Bolivia TV