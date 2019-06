Colombia vs. Chile: Rueda y el posible para pasar a semifinales de la Copa América [GALERÍA]

La selección chilena , que dirige Reinaldo Rueda, tiene un duro reto en cuartos de final de la Copa América Brasil 2019 frente al combinado de Colombia, este viernes en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, desde las 6:00 p.m. (hora peruana).

Rueda no tiene problemas de lesiones en su plantel y se espera que utilice a su mejor once para buscar contrarrestar el poderío de los cafeteros, única selección que avanzó con puntaje perfecto a cuartos de final.

El combinado chileno cuenta con figuras como Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, todos de gran experiencia en torneos continentales. En la galería de fotos conocerás al posible once de Chile.

Además, el colombiano Reinaldo Rueda conoce a varios de los jugadores de la plantilla cafetera y también el estilo de juego de su país. Ello puede serle de gran ayuda para encarar este encuentro.

Brasil ya avanzó a semifinales de la Copa América tras vencer a Paraguay en tanda de penales. Este viernes, Argentina vs. Venezuela y Colombia vs. Chile definen dos cupos más, mientras que Perú vs. Uruguay lo harán el sábado.