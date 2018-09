Ya no falta nada para el encuentro entre 'cafeteros' y 'albicelestes' en New Jersey | Las selecciones de Colombia y Argentina se enfrentan hoy EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE en amistoso internacional por fecha FIFA 2108 en el MetLife Stadium de New Jersey.

¿A qué hora y en qué canal jugarán Colombia vs. Argentina EN VIVO y EN DIRECTO?





El partido entre colombianos y argentinos se jugará a las 7:00 pm (hora peruana) y 9:00 pm (hora argentina) y será transmitido por DirecTV Sports, TyC Sports, beIN Sports, y Caracol TV. Sigue todas las incidencias, jugadas y goles a traves de la cobertura minuto a minuto de Perú21.



Colombia vs Argentina: Horarios en el mundo del amistoso internacional de fecha FIFA:





Perú - 7:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Estados Unidos -5:00 p.m. PT / 8:00 p.m. ET

Uruguay - 9:00 p.m.



La selección de Colombia llega al partido ante Argentina luego de su victoria el pasado viernes en Miami ante Guatemala por la fecha FIFA . Loscafeteros se impusieron a Venezuela por 2-1, Radamel Falcao y Yimmi Chará marcaron los goles del equipo dirigido de forma interina por Arturo Reyes. Cabe mencionar que el conjunto 'Che' también es dirigida de manera interina por Lionel Scaloni.

Argentina vs. Colombia: Amistoso en cifras

​

En el historial entre Argentina y Colombia muestra que ambas selecciones se han enfrentado en 35 oportunidades, con 19 victorias 'albicelestes' y 8 triunfos 'cafeteros', así como 8 empates entre ambos.

Argentina vs. Colombia: 'Cafeteros' y 'Ches' se enfrentaron en 35 oportunidades, donde la selección albiceleste tiene una gran ventaja sobre el elenco colombiano. Argentina vs. Colombia: 'Cafeteros' y 'Albicelestes' se enfrentaron en 35 oportunidades, donde la selección albiceleste tiene una gran ventaja sobre el elenco colombiano.

Ambas selecciones viene motivadas por sus respectivas victorias en amistosos anteriores, pero sin duda los grandes ausentes de la noche serán James Rodriguez quien no fue tomado en cuenta en la selección colombiana para estas fechas FIFA por el técnico interino Arturo Reyes por una lesión en el tobillo de la que se viene recuperando el crack del Bayern de Munich, y Lionel Messi, el '10' del Barcelona, quien tomo distancia de la selección argentina y no jugará los seis partidos amistosos que disputará la albiceleste en lo que resta de 2018.

Colombia vs. Argentina: Lionel Messi y James RodrÍguez serán los grandes ausentes de está noche en el amistoso por fecha FIFA. Colombia vs. Argentina: Lionel Messi y James RodrÍguez serán los grandes ausentes de está noche en el amistoso por fecha FIFA.

Colombia vs Argentina : alineaciones posibles de partido amistoso por fecha FIFA



Colombia: David Ospina; Helibelton Palacios, Davinson Sánchez, Jeison Murillo y Cristian Borja; Wilmar Barrios; Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Mateus Uribe y Luis Muriel; Radamel Falcao. Seleccionador: Arturo Reyes.

Argentina: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzela, Ramiro Fines Mori, Marcos Acuña; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Maximiliano Meza, Paulo Dybala, Franco Cervi y Mauro Icardi. Seleccionador: Lionel Scaloni.

¿Dónde puedo ver el Colombia vs. Argentina EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE GRATIS?

Sigue todas las incidencias, jugadas, goles, curiosidades y videos del encuentro entre colombianos y argentinos a traves de la TRANSMISIÓN ONLINE de Perú21.