Claudio Vivas: "No vamos a poner excusas, si el equipo está mal o está bien" [FOTOS]

Claudio Vivas fue presentado como nuevo entrenador de Sporting Cristal en las instalaciones de La Florida, donde se ubica la sede principal del club. En conferencia de prensa, el presidente de la institución, Carlos Benavides, le dio la bienvenida al argentino de 50 años.

"Creo que las sensaciones que me quedan son buenas. nos queda una semana de trabajo antes del debut. Tenemos el desafío de preparar cada partido como merece esta institución. No vamos a poner excusas si el equipo está mal o está bien", indicó Claudio Vivas, quien contó que tuvo la oportunidad de ver los últimos partidos de Sporting Cristal.

"Lo que vamos a hacer es tratar de incorporar rápidamente un concepto sobre la idea de juego que va de la mano con la historia de este club y con mi pensamiento... y tratar de acertar con el once ideal para empezar el campeonato el sábado por la noche", agregó el entrenador.

Sobre el tema de refuerzos, Claudio Vivas no confirmó ni descartó la posibilidad. "Estamos hablando con la directiva para ver cuáles son los lugares para ocupar. Con el transcurrir de las horas, veremos si es posible. No nos podemos apartar de la idiosincrasia del club que es promover jóvenes", señaló.

En la presentación, Claudio Vivas también contó que no demoró en decidir cuando le ofrecieron el puesto. "No dudé ni un minuto en venir. Estoy acá porque tengo ganas, por el desafío. Me siento muy cómodo y muy feliz. Voy a poner toda mi energía. Yo y mi cuerpo técnico", dijo.



Claudio Vivas llegó a Lima la mañana del último sábado para firmar contrato e iniciar su segunda etapa en Sporting Cristal tras un corto paso en el 2013. El técnico estará ligado al club por las próximas dos temporadas, es decir durante el 2019 y el 2020, informó el club a través de un comunicado.

En su primer período en Sporting Cristal, Claudio Vivas dirigió quince partidos, con un saldo de nueve victorias, dos empates y cuatro derrotas. Los 'Celestes', ese año, quedaron en el tercer lugar en la tabla acumulada.



Claudio Vivas tendrá su primer desafío en Sporting Cristal el sábado, en la visita a Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1. El 6 de marzo será el debut ante Universidad de Concepción, por la primera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores, que también conforman Godoy Cruz de Argentina y Olimpia de Paraguay.