El peleador peruano Claudio Puelles destacó en el UFC Chile desarrollado en Santiago luego de su notable victoria sobre el brasileño Felipe Silva .

Además de imponerse en los pesos ligeros del Ultimate Fighting Championship ( UFC ), la actuación de 'El Niño' de 22 años fue considerada entre lo mejor de la noche y el representante local recibió un bono de 50 mil dólares tras revertir un complicado combate con una palanca de rodilla.

“No me rendí nunca, recibí muchos golpes y al final encontré la sumisión quedando poco tiempo. Juro que no puedo estar más feliz. No podía créerlo cuando escuché su rodilla crujir”, destacó luego de su triunfo sobre el octágono del Movistar Arena de la capital chilena.

Cabe resaltar que, por la misma jornada, Enrique 'El Fuerte' Barzola derrotó por decisión unánime (30-27, 30-26, 30-26) al estadounidense Brandon Davis por la divisisión peso pluma (145 libras); mientras que Humberto Bandenay cayó ante el mexicano Moggly Benitez , quien también recibió el premio a 'performance' de la noche.