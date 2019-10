Claudio Pizarro, también conocido como el ‘Bombardero de los Andes’, continúa metiendo goles a sus 41 años y aunque su continuidad ya no es la de antes, sus ambiciones cada día crecen más.

El delantero del Werner Bremen tiene el sueño de llegar a los 200 goles en la Bundesliga y se encuentra solo a tres de cumplirlo.

“La sensación de marcar un gol no ha cambiado. Mi primer gol en Alemania fue muy especial, pero creo que todos los goles son importantes, especialmente ahora que necesito tres más para llegar a 200. Estoy seguro de que puedo romper la marca de 200 goles”, expresó el delantero peruano con total seguridad.

Por otro lado, el futbolista peruano confesó con total firmeza que ya tiene decidida la fecha para su retiro del fútbol.

“¿(Estás) Esperando que te diga (que jugaré) un año más? No creo. Muy difícil. Quiero que termine el año, pero no creo. Lo tengo decidido en la cabeza. Tendría que pasar algo extraordinario para que las cosas cambien, pero no creo”, contó Pizarro en una entrevista al medio alemán DW.

Caludio Pizarro pretende retirarse del fútbol al final de la temporada 2019-20. Sin embargo añadió que no quiere alejarse por completo del deporte. “Distante (del fútbol), no. De cerca, pero con tiempo. (Quiero) Nuevos retos.”

Actualmente el ‘Bombardero’ acumula 68 minutos en ocho partidos de Bundesliga en esta temporada.

¿POSIBILIDAD DE SER ENTRENADOR?

Aún contando con su larga trayectoria, descartó la posibilidad de ser. "Creo que no. Lo he analizado, lo he visto y creo que no. Yo sería un entrenador muy intenso. Hay que estar de muy temprano a muy tarde, analizar a los rivales. Tienes que tener mucho tiempo para eso y es algo que yo quiero evitar un poco”, aseveró.