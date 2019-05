Claudio Pizarro rompe su silencio: "Jamás me autoexcluí de la selección"

No se quedó callado.Claudio Pizarro rompió su silencio y respondió a Ricardo Gareca, quien señaló que el 'Bombardero de los Andes' se autoexcluyó de la selección peruana.

Por intermedio de su cuenta oficial de Twitter, el veterano delantero del Werder Bremen se pronunció y dio su descargo.

"Jamás me autoexcluí de la selección [...] Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga", precisó.

Jamás me Autoexcluí de la Selección....

Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión..

Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga... — Claudio Pizarro (@pizarrinha) 31 de mayo de 2019

LO QUE DIJO GARECA

Ayer en conferencia de prensa, el 'Tigre' se pronunció sobre la ausencia de Claudio Pizarro en sus recientes convocatoria y resaltó que el experimentado artillero se autoexcluyó de la blanquirroja.



"Nosotros convocamos a jugadores que tienen el deseo de estar en la selección. Cuando nosotros convocamos nos fijamos en todo: su presente, su actualidad, sus declaraciones, su manera de comportarse porque es un todo", dijo Gareca.



"Tenemos un concepto muy alto de Claudio, pero no podemos convocar a quien se autoexcluye de la selección. Si un jugador declara, como él dijo, que no tiene sentido ser llamado a la selección, no puedo hacer nada", agregó.