Claudio Pizarro se retira: "Ya es suficiente, es mi último año"

¿ Claudio Pizarro colgará los chimpunes? El futbolista peruano, en conferencia de prensa, declaró que este año será su última temporada en el Werder Bremen .

Según indicó el 'Bombardero de los Andes' y el también goleador de la Bundesliga, este 2019 será su "último año". Esta decisión la ha tomado sin titubear.

"Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a la competencia Europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz", declaró.

Claudio Pizarro

Pizarro lanzó estas declaraciones causando gran asombro entre sus seguidores. Él admitió que se encuentra "cansado y no es fácil".

"Me siento bien. Debo admitir que estoy cansado y no es fácil, pero así es. Creo que nos estamos preparando bien para esta temporada", manifestó.

En agradecimiento a sus hinchas que lo idolatran en Alemania, el delantero resaltó que se siente "orgulloso" de que lo "consideren una leyenda". "Solo me queda decir gracias. Siempre intento hacer mi trabajo y ayudar al equipo lo más que pueda", añadió.

"¿Por qué usas siempre la '14' en la dorsal?", fue una de las finales preguntas que le hicieron y este respondió que ese número se debe a que su "establo en Perú es el 14 en español. Esa es la simple razón".

"Es un número que siempre he usado, y me siento identificado con él. Cuando tengo la oportunidad, me gusta usarlo", finalizó.