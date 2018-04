Orgullo nacional. Claudio Pizarro , actual atacante del Colonia alemán, recordó con nostalgia en una reciente entrevista su destacada conquista en la Champions League con la camiseta del Bayern Munich .

En comunicación con la cadena internacional ESPN, el máximo goleador extranjero de la Bundesliga expresó los sentimientos que mantiene vivos por su celebración con el conjunto 'bávaro' en la temporada 2012/13 de la competición continental más prestigiosa.

“Fue el mejor año de mi carrera hasta ahora” Claudio Pizarro

“En todos mis años de fútbol, nunca me he divertido tanto como en esa temporada en la cual logramos el triplete”, destacó el artillero peruano en la antesala del enfrentamiento entre Bayern Munich y Real Madrid por las semifinales de la presente edición de Liga de Campeones.

Posteriormente, el 'Bombardero de los Andes' calificó a Jupp Heynckes, quien busca consagrar nuevamente en el certamen, como un estratega "extraordinario" y no puso un límite a su historia en el fútbol.

“Yo me divierto jugando al fútbol, eso es lo que a mí me gusta, competir y divertirme. Y mientras el cuerpo me dé todavía la posibilidad de poder hacerlo, creo que lo voy a hacer”, agregó al respecto.

"Le tengo mucho cariño al Bayern, siempre lo voy a tener, va a estar en mi corazón", sentenció Claudio Pizarro en alusión al club donde registró 125 goles y consiguió 17 trofeos a lo largo de nueve campañas.