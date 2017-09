Claudio Pizarro rechazó al Hamburgo: "En Bremen nunca me lo hubiesen perdonado"

Fiel a sus colores. Claudio Pizarro reveló que estuvo cerca de fichar por el Hamburgo para prolongar su destacada historia en la Bundesliga, sin embargo, prevaleció su respeto hacia el Werder Bremen.

"Este verano tuve la oportunidad de ir al HSV (Hamburgo), pero no pude aceptar la oferta. En Bremen nunca me lo hubiesen perdonado", señaló el 'Bombardero de los Andes' sobre su frustrada llegada al ex equipo de Paolo Guerrero en una entrevista para SportBild.

Cabe resaltar que Claudio Pizarro confirmó recientemente su máximo anhelo. "Quiero jugar en la Copa Mundial del próximo año en Rusia por mi país Perú, que sería grande", manifestó respecto a la selección peruana.