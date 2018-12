¿Lo peor de su carrera? Pizarro confesó lo que sintió al no ser convocado para Rusia 2018

La posible convocatoria de Claudio Pizarro a la selección peruana para el Mundial Rusia 2018 causó gran polémica. Los hinchas estaban divididos entre los que avalaban su jerarquía y experiencia y los que consideraban que su tiempo había pasado. Al final, el 'Bombardero' no participó de la contienda. ¿Esto cómo afectó al delantero?

Claudio Pizarro se confesó con el medio alemán Buten un Binnen sobre su ausencia de la Copa del Mundo con la bicolor. El actual jugador del Werder Bremen fichó por el Colonia en el 2017 para tener continuidad y regresar a la selección peruana, pero esto no bastó para Ricardo Gareca.

" Ese fue el momento más difícil de mi carrera, de mi vida. Eso fue muy difícil para mí. No recibí una llamada. También me dolió un poco, porque yo era el capitán, más de 20 años de mi carrera jugué para Perú. Di todo por mi país y de repente ya no estaba más", reveló Pizarro.



"En un momento así, cuando jugué cuatro eliminatorias para la Copa Mundial e hice todo por mi país. Eso fue muy difícil para mí. Estoy triste y decepcionado, me duele. Por supuesto, el entrenador toma la decisión en este momento. Tienes que aceptar eso. Pero la cosa me va a doler por mucho tiempo", agregó el experimentado jugador sobre sus deseos de seguir en el fútbol profesional.



Además, expresó sus actuales objetivos con el club donde lo consideran un ídolo, el Werder Bremen. "No puedo decir eso ahora. La pregunta es muy a menudo. La verdad es que no puedo decirlo. Cada semana, todos los días, tengo que ver cómo está el cuerpo. Entonces puedo tomar una decisión. Todo está bien ahora mismo. Pero no sé qué pasará en uno, dos o cinco meses", finalizó.

