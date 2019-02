Bundesliga homenajea a Claudio Pizarro con esta obra de arte por su nuevo récord [VIDEO]

Tras su último gol a último minuto ante Hertha Berlín para decretar el empate del Werder Bremen, Claudio Pizarro se ha convertido en el goleador con más edad en toda la historia de la Bundesliga.

Con su reciente anotación, el veterano delantero peruano superó a Mirko Votava, convirtiendo un tanto a los 40 años y 136 días.

Este nuevo récord de Pizarro fue destacado por la Bundesliga, campeonato que utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una obra de arte.

“Man of the Matchday is the #Bundesliga's oldest ever goalscorer (Hombre de la jornada. El goleador más veterano de la Bundesliga)”, es el mensaje que acompaña a la publicación.

DATO:

-Luego de su destacado partido, el 'Bombardero de los Andes' fue incluido en el onde ideal de la fecha 22 de la Bundesliga.

