Es un embajador del fútbol peruano, y, como tal, se encarga de promocionar a nuestros futbolistas. Claudio Pizarro le dijo a la directiva del Werder Bremen que anoten varios nombres de sus compatriotas.

El 'Bombardero de los Andes' se encuentra con su club en la pretemporada en Baviera. Desde esta ciudad alemana, el club publica varios contenidos en su cuenta de Twitter.

Un usuario le preguntó a Claudio si es que cabía la posibilidad de que llegue otro peruano al Werder Bremen. El delantero respondió que "ya hay varios recomendados y en la mira".

"Espero que sea una muy buena temporada y y el objetivo es tratar de competir el próximo año en algún torneo internacional", dijo Pizarro cuando le consultaron sobre sus metas en este año.

Por último, señaló que no le afectaba no haber conseguido el premio del goleador en una sola temporada de liga en Alemania. "No me incomoda porque nunca lo puse como una meta, pero creo debí hacerlo y proponérmelo", sentenció.