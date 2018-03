Claudio Bravo rechaza su convocatoria a la selección de Chile

La selección chilena se prepara para iniciar un nuevo proceso bajo la dirección del Reinaldo Rueda, sin embargo, el estreno del ciclo deberá realizarse sin Claudio Bravo , arquero y capitán de 'La Roja'.

Tras ser considerado en la convocatoria del estratega colombiano para los amistosos ante Suecia y Dinamarca, el actual cancerbero del City utilizó las redes sociales para anunciar que no formará parte de los duelos de preparación por discrepancias con el ente rector del fútbol chileno.

"Solo que me preocupaba algo que para mi era muy importante: mi preparación y trabajo. Motivos de los cuales la federación está al tanto. Desde la ANFP no he recibido ninguna llamada de parte del presidente Arturo Salah tratando de solucionar el tema", detalló el portero.

"Lamento que me estén llamando a la selección en contra de mi voluntad, con los años me he ganado un mínimo respeto por este escudo", acotó Claudio Bravo en la polémica publicación difundida en Twitter.

Posteriormente, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ( ANFP ) del país sureño se pronunció al respecto.

"Cualquier jugador en el desarrollo del proceso puede hacer sugerencias, recomendaciones, y el cuerpo técnico las puede tomar o no, pero bastante diferente es condicionar una convocatoria, una participación, al cumplimiento de esas exigencias", respondió Arturo Salah en alusión a Bravo este jueves en diálogo con 'T13 Radio'.