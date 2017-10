Claudio Bravo motiva a la Roja ante Brasil: "La ilusión está intacta"

El arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, afirmó que la ilusión del equipo por clasificar al Mundial permanece "intacta" antes de visitar el próximo martes a Brasil en el último partido de las Eliminatorias Rusia 2018.

"La ilusión está intacta. El objetivo primordial es sumar. La forma siempre la hemos tenido clara y estamos esperanzados en una clasificación", dijo Bravo en rueda de prensa en el centro de entrenamiento de la Roja.

Y agregó: "Tenemos que doblegar a un rival fuerte, que juega en casa y creo que tenemos armas para ello", añadió el portero de Chile, que ocupa el tercer lugar en la clasificación.



Los chilenos necesitan obtener algún punto en su visita a Brasil para llegar a Rusia 2018. Un triunfo le daría el billete al Mundial y un empate le serviría si otros resultados le favorecen.

Polémica por Argentina

El hecho de que Brasil ya esté clasificado ha dado paso a campañas promovidas en las redes sociales para que la Canarinha le ponga las cosas fáciles a Chile y de paso deje fuera del Mundial a Argentina, algo que el capitán chileno rechazó de plano.

"Nosotros no estamos buscando esa posibilidad, trabajamos para otro tipo de situaciones. Ellos no querrán regalar nada, no habrá ningún pacto para no agredirse. Hay que preocuparse de hacer nuestro papel", manifestó.

El arquero del Manchester City aseguró que la moral del equipo está "por las nubes" después de la victorias en el Estadio Monumental el jueves pasado ante Ecuador (2-1).

Esa victoria permitió además recuperar "parte de nuestra esencia", añadió Bravo.