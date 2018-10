Christofer Gonzales, de buen presente en Melgar, se pronunció sobre la posibilidad de volver a ser considerado por Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana.

"Me ilusiona poder volver a ser convocado, pero en realidad la decisión la tomará el entrenador, yo solo trato de trabajar y estar bien en mi equipo. Si la posibilidad de estar en la selección viene, hay que saberla aprovechar y sino hay que seguir trabajando. No hay que perder la fe ni las esperanzas, con trabajo todo se puede lograr", señaló 'Canchita'.

Sobre su sostenido rendimiento con la camiseta del 'Dominó', el mediocampista resaltó la importancia de jugar de manera regular.

"Cada vez me he ido sintiendo mejor. Para un futbolista siempre es muy importante la continuidad, eso da mucha confianza. Gracias a Dios eso se viene reflejando en cada partido, tanto en lo individual como en lo grupal. Melgar es un buen equipo que lucha todo y se entrega al máximo en cada cotejo, eso también me ayuda", indicó.