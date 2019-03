Christian Cueva dedica emotivo homenaje a su hijo por nacer tras golazo en el Perú vs. Paraguay [VIDEO]

Christian Cueva puso el primer gol para la selección peruana en el encuentro amistoso contra Paraguay en el Red Bull Arena de New Jersey y tuvo un gran gesto en su celebración: le dedicó a su futuro hijo.

Tras aprovechar un mal despeje de la defensa de Paraguay, el popular 'Aladino' mandó un zapatazo al ángulo del arco rival y desató la euforia de los hinchas peruanos.

Es así como Cueva corrió hacia el balón, lo agarró y se lo puso debajo del polo para festejar la espera de su tercer hijo, fruto de su relación con Pamela López Solorzano, quien ya tiene 13 semanas de gestación.

Recordemos que Christian Cueva se encuentra en el ojo de la tormenta luego que Alexandra Méndez 'La Chama' confesara en 'El valor de la verdad' que él le invitaba a salir, pero ella se negó porque sabía que tenía esposa y estaba esperando otro bebé.

Ante estas confesiones, el futbolista del Santos de Brasil le ofreció disculpas públicamente a su esposa y a sus hijos.

"Quizás tuve un episodio último que realmente no fue nada agradable para mí ni mi familia, que fueron las cosas que salieron. Ya estaba planificado todo con mi familia para que vayan a la Copa América y estuvieran mis hijos ahí. Pero bueno, son cosas que están pasando ahora y las tengo que asumir", dijo el futbolista peruano.

Incluso, el jugador aseguró que tomará medidas legales contra 'La Chama'. "Realmente fue duro para mí y para ellos porque quien pasó por estas cosas fui yo. Pero eso ya se verá legalmente y no tengo miedo en decirlo. Ahora solamente pido las disculpas a mi familia por este momento bochornoso que les hice pasar, y no va a volver a suceder porque no se lo merecen", precisó.

(Instagram Pamela López Solorzano) (Instagram Pamela López Solorzano)

TE PUEDE INTERESAR: