Sao Paulo ganó 3-1 a Corinthians, el último sábado por la fecha 14 del Brasileirao , y se colocó segundo en la tabla de posiciones, hecho que ha sido elogiado por el periodista Mateus Benato quien para hablar del gran momento que vive el cuadro tricolor recordó al peruano Christian Cueva , transferido hace poco a Krasnodar de Rusia.

En una columna publicada este domingo en el portal Globo Esporte, el periodista destaca el juego de sacrificio que muestra el cuadro tricolor con una columna titulada "Sao Paulo de Aguirre es un equipo de 'Reinaldos' y no más de 'Cuevas'", en clara alusión al peruanon que ya no está.

Para el periodista de Globo Esporte, "los jugadores de Sao Paulo han 'comprado' la idea de Diego Aguirre" y esa sería la clave para explicar el buen momento que vive el cuadro tricolor en el Brasileirao: segundo, un punto debajo de Flamengo (líder) y con seis puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor.

Además escribe "Hace apenas cuatro meses que Aguirre es el técnico. ¿El equipo de ahora se parece al que comenzó la temporada? ¡La diferencia es enorme! En la victoria por 3-1 sobre Corinthians, la noche del sábado en el Morumbí, Sao Paulo mostró de una vez su nueva cara: es un equipo de 'Reinaldos', no más de 'Cuevas'" .

Y continuó: "El Sao Paulo de Reinaldo, sorpresa en el clásico (porque jugó de volante cuando es lateral izquierdo), es aquel que Aguirre pidió al principio: todos los jugadores tienen tarea. A inicios de año, com Dorival (ex entrenador de Sao Paulo), Cueva no quería empezar en el banco. Por otro lado, la mayor parte de la 'Torcida', que también compró la idea del nuevo técnico, celebró la salida del problemático crack".