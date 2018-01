Christian Cueva tampoco jugará este fin de semana por llegar tarde a la pretemporada Volante peruano no se encuentra en forma óptima y el director técnico decidió no inscribirlo. Llegó al club con 6 días de retraso y aún no se encuentra en óptima condición física.

Christian Cueva es pieza fundamental del Sao Paulo. (Sao Paulo/Facebook)