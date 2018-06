Christian Cueva y su inminente salida del Sao Paulo

El vínculo entre Christian Cueva y Sao Paulo estaría a punto de romperse. Danilo Machado , representante de la empresa Prime Sports que vigila los intereses del volante, señaló que el popular 'Aladino' cambiaría de aires tras su participación en Rusia 2018 con la selección peruana , aunque no se descarta su salida antes de la esperada cita.

"Se está trabajando en muchas partes. Lo que puedo decir es que muy probablemente, Cueva no vuelve a Sao Paulo. Todavía no hemos definido nada y seguimos buscando. Si antes del Mundial llega algo que es conveniente, firmamos antes, no tenemos problemas. Queremos tomar una decisión que sea buena para el club y para el jugador", destacó socio de la citada firma este jueves en comunicación con radio Ovación.

No obstante, la prioridad de Cueva para su futuro sería el fútbol español, donde buscaría una revancha tras su discreto paso por Rayo Vallecano.

"España es lo que más le gusta a él como carrera, es un mercado en el que estamos trabajando muy fuerte. Pero han llegado ofertas de China, del mundo árabe, y de otros mercados que tienen mucha plata, pero como carrera a Cueva le interesa su futuro y creo que con 26 años puede triunfar en España", agregó Machado al respecto.