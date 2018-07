Pamela López Solórzano , esposa de Christian Cueva , salió en defensa del futbolista. A través de su cuenta de Instagram , la pareja de ' Aladino ' tildó de "miserable" al hombre que se burló del mediocampista de la selección peruana.

Como se recuerda, Renzo Quiroz —ex chef del restaurante 'El Rocoto'— compartió un video donde insulta e increpa al volante por haber fallado el penal en el partido ante Dinamarca.

La grabación se hizo viral y ha sido repudiada por miles de usuarios de redes sociales, quienes rechazan la actitud del hombre.

En el mismo sentido, López no perdió la oportunidad para dejar en claro que apoya a su pareja.

"'La violencia es el último refugio del incompetente'... Con mucha lástima e indignación rechazo de todas las formas la actitud deplorable de un humano que viene circulando en redes haciendo mofa de su “gran hazaña” o “viveza” en contra de mi compañero a quien defenderé y pondré el pecho cuando sienta que deba hacerlo dentro de la circunstancia que me toque. [...] Asumo que este individuo X no es consciente de su pésima actitud", señaló la esposa de Cueva.



"No voy a juzgar su vida (porque no me importa en absoluto) pero tampoco le voy a permitir que se crea con autoridad de violentar verbalmente a otro humano que juega al fútbol por su país y lo hace con mucho sacrificio y amor, ni que se aproveche de la buena voluntad y fe de un video para humillarlo y hacerle blanco de burlas por un error involuntario, eso además de bajo es miserable", agrega López en su texto publicado.