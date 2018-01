Continúa la tensión en Sao Paulo en torno a la situación de Christian Cueva . El entrenador del equipo, Dorival Junior, prefirió no referirse sobre 'Aladino', luego que el peruano publicase en Instagram un mensaje sobre su situación en el club, aunque minutos más tarde lo borró alegando que no había sido él quien había realizado la postal.

"No voy a hablar de Christian Cueva. Es un asunto que Raí (director ejecutivo de Sao Paulo) puede hablar mejor. Tenemos que hablar de las cosas buenas del Sao Paulo, del gran juego de hoy y de la decisión de la copa este jueves", expresó el estratega durante la conferencia de prensa luego del partido ante Mirassol.

El 'Tri' tendrá un importante encuentro ante Corinthians por el Campeonato Paulista y en medio de todo el alboroto mediático, es poco probable que Cueva esté presente en el once inicial.

En tanto, el centrocampista ofensivo de la selección peruana se refirió sobre el incidente en redes sociales y espera recuperar el cariño de la 'torcida'.

"Me tocará trabajar el doble para ganarme nuevamente el cariño de la hinchada del Sao Paulo. A ellos les pido disculpas, yo respeto mucho el manto sagrado del club. Me costó ganarme un puesto aquí. No me creo esto ni lo otro, estoy muy agradecido. Tengo contrato y si el DT me tiene en cuenta, ahí estaré", explicó en compatriota en un mensaje.